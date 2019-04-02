Bloomberg предсказал восстановление сил Кремля после выборов на Украине

На президентских выборах на Украине есть «пророссийские кандидаты», которые в будущем могут позволить Кремлю восстановить свое влияние, пишет агентство Bloomberg.

Речь идет о кандидатах в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула и лидера «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко. Они в совокупности набрали 15% голосов избирателей.

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Как отмечает агентство, результаты первого тура голосования могут говорить о том, что «лояльные Кремлю силы» могут пробиться на парламентских выборах на Украине осенью 2019 года.

Тем не менее результат Бойко и Вилкула не означает, что Украина в ближайшее время вновь изменит свои позиции и переориентируется с Запада на Восток. Однако это может спровоцировать появление непредсказуемости перед парламентскими выборами, которые запланированы на октябрь 2019 года.

«Они предложили людям вернуться в прошлое, и это привлекло людей пожилого возраста. Если все останется, как есть, партии, лояльные России, получат больше мест в следующем парламенте, чем на данный момент», — поясняет эксперт из аналитического Центра Разумкова в Киеве Виктор Замятин.

Ранее сообщалось, что на Украине обработали 99% голосов.