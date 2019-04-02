Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов на выборах

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Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, действующий глава государства сфальсифицировал своей результат. Тимошенко напомнила, что среди кандидатов на выборах был ее однофамилец.

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«И мы видели, что часть бюллетеней, которые смогли переложить в эту стопку, часть голосов таким образом нечестно действующий президент забрал у меня», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что не намерена обращаться в связи с произошедшим в суд, так как судебная система страны «приватизирована президентом».

Ранее советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка дал комментарий по поводу участия шоумена в телебатах с действующим президентом страны Петром Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.