ЦИК Украины показал результаты выборов за рубежом

ЦИК Украины обнародовал полные результаты голосования на выборах президента за рубежом, сообщает «112 Украина».

Уточняется, что в голосовании за границей приняли участие более 55 тыс. украинцев.

По результатам первого тура выборов на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко с 38,93%.

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Второе место у Владимира Зеленского с 26,01%.

Ранее сообщалось, что комик и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов.