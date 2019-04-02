ЦИК Украины показал результаты выборов за рубежом
ЦИК Украины обнародовал полные результаты голосования на выборах президента за рубежом, сообщает «112 Украина».
Уточняется, что в голосовании за границей приняли участие более 55 тыс. украинцев.
По результатам первого тура выборов на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко с 38,93%.
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Второе место у Владимира Зеленского с 26,01%.
Ранее сообщалось, что комик и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов.