Порошенко согласился дебатировать с Зеленским

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Глава парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) и один из руководителей штаба кандидата Артур Герасимов заявил, что нынешний президент Украины готов провести дебаты с самым популярным участником президентской гонки Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данное заявление Герасимов сделал в эфире программы «Свобода слова».

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Представитель штаба Порошенко добавил, что действующий президент страны готов во время дебатов «профессионально, экспертно и очень глубоко» говорить о том, что было сделано на Украине в последние годы.

Ранее сообщалось, что Зеленский удерживает лидерство после обработки 95% голосов.

Ожидается, что второй тур президентских выборов, в котором примут участие Порошенко и Зеленский, состоится 21 апреля.