«Рабами России» назвал избирателей Зеленского экс-соратник Порошенко

Бывший заместитель главы администрации Петра Порошенко Ростислав Павленко назвал избирателей Владимира Зеленского «рабами России», сообщают «Украинские новости».

Павленко отметил, что «есть только два варианта будущего»:

«Или с Порошенко - в ЕС и НАТО (сложно, но с каждым шагом и с каждым годом легче, в том числе и исправляя ошибки, в том числе давая ответы на все непростые вопросы). Или с Зеленским - в рабы России. Стать ресурсом для геополитических амбиций Кремля...», — заявил он.

Ранее журналист заявил, что лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского могут убить еще до второго тура.