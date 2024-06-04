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Власти Венгрии назвали риски ударов западным оружием по России

Орбан: разрешение на удары по РФ чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale сказал, что разрешение на удары западным оружием по территории России чревато вовлечением североатлантического альянса в конфликт на Украине.

«Если мы позволим Украине нанести удар по России оружием, которое поставляет еще и Италия, это будет иметь последствия в виде сильной реакции России», — поделился политик.

По словам Орбана, необходимо решить, как действовать — либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь решения, либо втянуться в войну.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал глупым и безответственным решением разрешение Соединенных Штатов применять ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России.

По его словам, Соединенные Штаты давно не совершали «ничего более глупого, безответственного, основанного на тупом стремлении победить там, где можно только проиграть», причем во всех смыслах.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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