Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ коней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Монголию подарил своему коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус», а в ответ получил двух коней. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

«Президент Беларуси подарил Хурэлсуху два трактора «Беларус» различных моделей. А монгольский коллега в свою очередь подарил Лукашенко пару монгольских скакунов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба коня уже получили клички — их зовут Мир и Хуткi, они каурой масти.

Кроме того, во время встречи с Хурэлсухом Лукашенко немного познакомился с монгольскими традициями: посадил ель в центре местной культуры и пострелял из традиционного лука. По словам журналистов, первая же его стрела улетела более чем на 75 метров.

До этого Лукашенко проехал на сигвее со своей собакой Умкой. Забавная поездка попала на видео.

Ранее Лукашенко назвал условие для мира на Украине.