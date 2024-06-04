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В правящей партии Грузии заявили о стратегическом партнерстве с США и Европой

Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил о партнерстве с США и Европой

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Yves Herman/Reuters

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве Тбилиси с Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) несмотря на разногласия, возникшие вокруг закона об иностранных агентах. Его слова приводит Telegram-канал «Новости — Грузия».

По его словам, трудности в отношениях носят временный характер.

«У нас, конечно, может быть ряд разногласий с нашими партнерами, но есть вопросы, по которым мы согласны. У нас стратегическое партнерство с Америкой и Европой. Могут быть какие-то вопросы, по которым мы не можем прийти к согласию, и это требует диалога, обсуждения и разговоров», — заявил Гарибашвили.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над «недоброжелателями», поскольку стране удалось сохранить суверенитет и безопасность. По его словам, вокруг закона были «чрезмерные эмоции», имевшие искусственную основу, однако власти должны действовать прагматично и с холодным рассудком.

Ранее США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах.

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