Вице-премьер Италии предложил Макрону лично отправиться воевать на Украину

Заместитель главы правительства Италии, министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини призвал президента Франции Эммануэля Макрона лично отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях. Его слова приводит РИА Новости.

«Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини на предвыборном мероприятии.

До этого Le Monde писала, что президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Отправка коалиции на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. Предполагается, что Макрон сделает заявление об этом во время визита во Францию украинского президента Владимира Зеленского в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее вице-премьер Италии назвал генсека НАТО «опасным господином».