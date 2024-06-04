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Экс-солистка «Тутси» рассказала, почему приняла ислам

Певица Маша Вебер призналась, что приняла ислам из-за боязни потерять мужа

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Маша Вебер заявила, что не испытывала острой необходимости принять ислам, но сделала это из-за боязни потерять мужа и ради ребенка. Этим знаменитость поделилась на YouTube-шоу «PROжизнь».

«У меня сначала были мысли: мол, я что, должна своего бога сейчас предать? А потом: это же мой сын, он в любом случае будет мусульманином, я его люблю. Семья меня приняла…» — рассказала экс-солистка «Тутси».

Вебер отметила, что верила в серьезность своих отношений и считала, что выходит замуж навсегда. Она поделилась историей маминой подруги, которая также приняла ислам ради своего мужа турка.

«Я хотела стать мамой. Я приняла ислам, были серьезные намерения. Мы сделали обряд, чтобы ребенок родился как полагается», — вспомнила о своих переживаниях знаменитость.

Маша Вебер вышла замуж за сына олигарха Парвиза Ясинова в 2006 году. В этом союзе появился сын Оскар. Вскоре пара развелась. В 2016 году Вебер узаконила отношения с бизнесменом Сергеем Буниным, с которым рассталась через два года.

В конце мая Вебер вспомнила, как Юлия Волкова увела у нее мужа Ясинова. По словам певицы, мужчина сам сознался в изменах с солисткой группы «Тату».

Ранее бизнесмен рассказал, как его обманул муж Алексы.

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