Подразделения группировки войск РФ «Днепр» в течение суток ликвидировали до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, российские военные уничтожили три автомобиля, 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20».

По информации Сальдо, войск РФ нанесли поражение бойцам и технике 65-й механизированной бригады и 15-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Также пресс-секретарь Сальдо Владимир Василенко сообщил, что ВСУ отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, которая может пойти по сценарию Бучи.

О том, что украинские власти собираются инсценировать поражение мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ, 3 июня рассказали представители пророссийского подполья города.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи».