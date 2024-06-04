В Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей, которые играли на детской площадке. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Белгород №1».

Инцидент случился в доме №15 на улице Шаландина. Женщина отправила детей прятаться в соседний подъезд, когда началась тревога. Местные жители отметили, что такие ситуации случаются постоянно.

До этого в Севастополе во время воздушной тревоги в Севастополе «детей и посетителей Дворца культуры рыбаков выгнали на улицу», объяснив это тем, что укрытие используется якобы «только для сотрудников».

Исполнительный директор севастопольского Дворца культуры (ДК) рыбаков Людмила Богатырева заявила, что в учреждении начали служебную проверку из-за действий сотрудника, не пустившего людей в бомбоубежище. Она рассказала, что после объявления воздушной тревоги всех детей организованно спустили на первый этаж к выходу. Часть, которую у входа ожидали взрослые, вывели на улицу, остальных укрыли в убежище.

Ранее украинский дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю в Белгородской области.