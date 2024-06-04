Италия захотела направить Украине систему ПВО

Италия собралась передать Украине вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, вооружение может стать частью девятого пакета итальянской военной помощи Украине. При этом журналистам уточнили, что, хоть точные сроки поставки пока не назвали, решение о передаче системы ПВО могут принять уже в ближайшее время.

В конце мая стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Украина близки к подписанию соглашение о гарантиях безопасности, которое может быть заключено во время саммита «Большой семерки» (G7) в Италии.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности Киеву, работа над которым финализировалась. Кроме того, Ермак сообщил Салливану подробности о ситуации на фронте, в очередной раз указав на необходимость поставок систем ПВО на Украину.

Ранее Бельгия запретила Киеву использовать свои F-16 за пределами Украины.