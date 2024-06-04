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Житель Новой Москвы обстрелял соседа, который шумел и мешал спать его ребенку

В Новой Москве отец маленького ребенка выстрелил в своего соседа из-за шума

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Новой Москве произошел конфликт со стрельбой из-за шума строительных работ, сообщает mk.ru.

Все случилось 2 июня в поселении Десеновское. По данным издания, 34-летний мужчина пригласил друзей, чтобы выполнить просьбу своей тещи и разровнять щебень на придомовой территории. Однако его 51-летнему соседу не понравилось, что работами по благоустройству тот занялся в десять часов утра воскресенья.

Недовольный шумом хозяин соседнего дома вышел на улицу и сообщил рабочим, что они мешают спать его маленькому сыну. Те попросили выделить им 40 минут, но отец ребенка был непреклонен. Он ушел к себе и вскоре вернулся к переговорам с травматическим пистолетом. Сначала мужчина выстрелил в воздух, а затем в своего соседа. На место была вызвана скорая помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

Ранее москвич выстрелил в дверной глазок соседней квартиры из-за шума.

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