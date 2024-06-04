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В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра

В мексиканском штате Мичоакан убили мэра, получавшего угрозы от наркокартелей

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Depositphotos

В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра Котиха Йоланду Санчес Фигероа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в этом же штате за несколько часов до начала голосования на местных выборах был убит другой кандидат Куитсео Исраэль Дельгадо.

«Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных», — сообщили в секретариате.

До этого в сентябре 2023 года недовольные граждане Мексики похитили сыновей мэра, подозреваемых в махинациях с бюджетными деньгами. По версии правоохранителей, глава города Митонтик причастен к краже 5,8 млн песо. Спустя 13 дней плена министерство финансов выдало городу необходимые деньги и заложников освободили.

Отец сыновей не подтвердил, что именно он украл деньги. Он уверен, что это признание у мужчин выбили силой.

Ранее кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен в ходе заключительного митинга предвыборной кампании.

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