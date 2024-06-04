Россиянам рассказали, кем чаще всего работают девушки в автосервисах

В России сегодня в автосервисы с удовольствием берут девушек, хотя пару лет назад женщин даже не рассматривали в такие «мужские» сферы. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по персоналу сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева. Чаще всего женщины идут на должности мастеров-приемщиков или руководителей СТО. А переходят в автобизнес, в основном, из сферы бьюти и продаж.

«Для работы на позиции мастера-приемщика совершенно не требуются специфические «мужские» навыки и знания, большинство девушек легко осваивают эту профессию. Доля женщин среди мастеров-приемщиков небольшая (не более 5%), но наметилась тенденция к росту интереса женщин к сфере автобизнеса. Также популярна позиция руководителя СТО», — сказала Кулиева.

По словам эксперта, чаще всего на должность мастера-приемщика приходят девушки из сферы бьюти, ритейла, различных услуг. Эти сферы имеют много общего с работой в автобизнесе: здесь также важно умение работать с клиентом, коммуникативные навыки, знание продаж.

Многим, кто приходит из женских коллективов в автосервис, хочется работать в мужском коллективе. При этом мотивацией также выступает стабильность и возможность больше зарабатывать.

Средняя зарплата на старте на позиции помощника мастера приемщика составляет 50 тыс. рублей, а на позиции мастера-приемщика — 100 тыс. рублей. Руководитель в среднем получает от 150 тыс. рублей, сказала специалист.

Ранее сообщалось, что зарплата автоэлектрика в России составляет 130 тыс. рублей.