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На Украине сбежавших уклонистов сразу отправят в военкомат

На Украине уклонистов, нарушивших границу, сразу отправят в военкомат

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Граждане, которые нарушили правила пересечения границы Украины, будут сразу доставлены в военные комиссариаты, если они находятся в розыске как уклонисты. Об этом заявил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает «Страна.ua».

По его словам, до новых правил на всех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, составляли протокол об административных нарушениях и отправляли в суд, который избирал им меру пресечения.

«Сейчас четко прописано: если «по линии ТЦК» (территориальный центр комплектования, аналог военкомата — прим. ред.) человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК», — уточнил Заруднев.

По данным «Страна.ua», фактически эти правила уже давно применяются по отношению к военнообязанным мужчинам, которых задерживают на границе.

В конце мая стало известно, что территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) Украины передали в правоохранительные органы запросы на поиски около 100 тысяч граждан, уклоняющихся от призыва на службу в армии.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста.

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