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У мужчины, который позвонил в полицию более 2700 раз, нашли наркотики и оружие

Во Франции мужчина атаковал полицию звонками, после чего у него нашли наркотики

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Christophe Ena/AP

Во Франции мужчина сделал более 2700 звонков, угрожая полицейским расправой. Об этом сообщает La Provence.

По данным полиции, у 59-летнего жителя Марселя вошло в привычку звонить в полицию и угрожать оператору. С января этого года он совершил тысячи звонков на номер «17», попадая в информационно-командный центр «Сик». Несколько раз в день мужчина раздраженным голосом обещал расправиться с сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе личность телефонного террориста все же установили, а его самого задержали. Дома у мужчины нашли несколько десятков граммов каннабиса и газовый баллончик. Хозяина арестовали за злонамеренные звонки и угрозы, а также за хранение оружия и наркотиков.

Ранее пенсионер получил 3 года тюрьмы за то, что 7000 раз звонил в «скорую» и оскорблял операторов.

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