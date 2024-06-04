Раненый боец СВО сообщил об угрозах со стороны командования

Мобилизованный и получивший ранение в зоне СВО житель Якутии Максим Масалов заявил об угрозах со стороны командования и требованиях вернуться в Луганск. Об этом сообщает портал «Волгоград Онлайн».

Согласно информации издания, после получения ранения Масалов несколько месяцев находится в Волгограде, где пытается добиться проведения операции в Главном военном госпитале имени Бурденко. В течение этого времени военный вынужден снимать жилье. Не так давно с ним связалось командование и потребовало вернуться в Луганск служить. Ему также угрожают возбуждением уголовного дела.

«Мой сустав полностью разрушился, я могу остаться инвалидом. Уже девять месяцев сижу в Волгограде с этой проблемой. Пару дней назад я прибыл опять в военный госпиталь. Они все знают о моей травме. Сказали, что у меня уже идет стадия разрушения костей. Да, мне по-прежнему не дают поехать на операцию в Москву. Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить», — поделился Масалов.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала к созданию «особых коридоров» для решения проблем участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.