В Москве началось прощание с полярником Чилингаровым

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве началось прощание с полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

После церемонии Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Чилингарова не стало 1 июня. Печальные новости сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты российского парламента напомнил, что законодатель избирался в ГД РФ в течение семи созывов. Более того, в прошлом он руководил экспедициями и активно занимался исследованиями Арктики и Антарктики.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в городе Санкт-Петербурге. При жизни он был удостоен множества государственных наград. В 1986 году исследователь стал Героем СССР, а в 2008 году — Героем России.

Президент России Владимир Путин в телеграмме к семье ученого отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

Ранее из жизни ушел бывший премьер СССР Николай Рыжков.