Ученые назвали восемь ключевых факторов здорового долголетия

Ученые из Университета Тафтса в составе научного коллектива выделили восемь ключевых факторов здорового долголетия. К ним относятся четыре поведенческих показателя и четыре клинических биомаркера здоровья. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 5682 взрослых добровольцев, средний возраст которых составил 56 лет. Испытуемые прошли необходимые медицинские осмотры и сдали образцы крови для оценки соответствия их биологического и фактического возраста. Также участников попросили рассказать о своих пищевых привычках и физической активности.

Результаты показали, что поведенческими факторами потенциального здорового долголетия выступают сбалансированное питание, физическая активность, качественный сон и отрицательный статус курения. Кроме того, о здоровье людей, приближающихся к пожилому возрасту, говорят нормальные индекс массы тела (ИМТ) и кровяное давление, а также надлежащие уровни холестерина и глюкозы в крови.

Ученые объяснили, что несоблюдение принципов здорового долголетия часто приводит к ускоренному биологическому старению (изнашиванию органов и систем). Отследить эти нежелательные изменения может мониторинг метилирования ДНК. Дело в том, что с возрастом метилирование одних участков ДНК возрастает, а других — уменьшается. Это может приводить к снижению активности нужных генов и к повышению экспрессии генов, которые должны быть «заглушены».

Ранее ученые перечислили биомаркеры крови, сигнализирующие о долголетии.