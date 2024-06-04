Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК попросили заочно арестовать четырех наемников за участие в боях против РФ

СК РФ просит заочного ареста для гребца Шурмея и еще трех иностранных наемников

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Следственный комитет РФ попросил заочно арестовать четырех наемников за участие в боевых действиях против России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Басманного суда Москвы.

По данным агентства, речь идет о бывшем белорусском гребце Павле Шурмее и еще троих иностранных наемниках.

Отмечается, что всем четверым вменяют ч. 3 ст. 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

До этого «Известия» писали, что под Харьковом российские военные взяли в плен наемника, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины.

Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На опубликованном изданием видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

3 июня сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэста Хьюго Джулиана, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами