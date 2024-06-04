В СК попросили заочно арестовать четырех наемников за участие в боях против РФ

Следственный комитет РФ попросил заочно арестовать четырех наемников за участие в боевых действиях против России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Басманного суда Москвы.

По данным агентства, речь идет о бывшем белорусском гребце Павле Шурмее и еще троих иностранных наемниках.

Отмечается, что всем четверым вменяют ч. 3 ст. 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

До этого «Известия» писали, что под Харьковом российские военные взяли в плен наемника, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины.

Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На опубликованном изданием видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

3 июня сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэста Хьюго Джулиана, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».