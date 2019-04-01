Тимошенко не хватает «штыков»: штаб Зеленского о кандидатуре на пост премьера Украины

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Спикер штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о возможном назначении Юлии Тимошенко на пост премьер-министра страны в случае победы шоумена. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Разумкова, о премьерстве можно говорить только после соглашения и коалиции в Раде.

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«При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает «штыков», — сказал Разумков.

Он добавил, что партия «Слуга народа» «в большом объеме» сложится только осенью.

Ранее Разумков заявил, что Зеленский не собирается объединяться с другим кандидатом Юлией Тимошенко.