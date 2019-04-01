Тимошенко не хватает «штыков»: штаб Зеленского о кандидатуре на пост премьера Украины
Спикер штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о возможном назначении Юлии Тимошенко на пост премьер-министра страны в случае победы шоумена. Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам Разумкова, о премьерстве можно говорить только после соглашения и коалиции в Раде.
Реклама
«При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает «штыков», — сказал Разумков.
Он добавил, что партия «Слуга народа» «в большом объеме» сложится только осенью.
Ранее Разумков заявил, что Зеленский не собирается объединяться с другим кандидатом Юлией Тимошенко.