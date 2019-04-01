В Кремле отреагировали на возможные новые антироссийские санкции США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают про возможность появления новых санкции США из-за дела Скрипалей, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что американская сторона «имеет склонность» к ограничительным мерам и к «рестрикциям».

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«Склонность к каким-то ограничительным мерам... видна невооруженным глазом. Но о чем идет речь в данном конкретном случае, мы пока не знаем», — добавил Песков.

Ранее Bloomberg узнал о новых санкциях против России из-за дела Скрипаля.