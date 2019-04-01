Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/962/10782962/RIAN_03011400.HR.ru-pic905-895x505-70081.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст «ни единого шанса» шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.

«Это означает либо пустую риторику, либо заготовленные штабом Порошенко схемы подлогов», — написал Пушков.

Реклама

По его словам, в настоящее время у Зеленского больше шансов на победу во втором туре президентских выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.