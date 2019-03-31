Названы первые данные по явке на выборы на Украине

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За два часа работы избирательного участка выбрали нового президента страны около 5,5% украинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

Уточняется, что участки открылись в 8.00. По состоянию на 10.00, пришли проголосовать около 5,5% избирателей.

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Ранее сообщалось, что первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.