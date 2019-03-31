Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Выявлены первые нарушения на избирательных участках в Винницкой, Ровенской и Волынской области на Украине. Об этом сообщает «112.ua».
В Винницкой области человек выбросил в урны контрольные листы, а в Волынской области наблюдатель выписал удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК прямо в помещении, уточняет сайт.
Реклама
Отмечается, что также была обнаружена скрытая агитация на некоторых участках.
Ранее сообщалось, что глава избиркома испортила сразу 180 бюллетеней во Львовской области.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.