Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

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Выявлены первые нарушения на избирательных участках в Винницкой, Ровенской и Волынской области на Украине. Об этом сообщает «112.ua».

В Винницкой области человек выбросил в урны контрольные листы, а в Волынской области наблюдатель выписал удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК прямо в помещении, уточняет сайт.

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Отмечается, что также была обнаружена скрытая агитация на некоторых участках.

Ранее сообщалось, что глава избиркома испортила сразу 180 бюллетеней во Львовской области.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.