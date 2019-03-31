Венесуэльские власти сообщили о новой атаке на энергосистему страны

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Венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что страна вновь подверглась атакам на энергосистему. Об этом сообщает teleSUR в твиттере.

Министр пообещал, что вскоре система будет восстановлена.

«Мы восстановим энергосистему, которая подверглась атаке агентов северной империи и их лакеями», — добавил Родригес.

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До этого власти Венесуэлы утверждали, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле