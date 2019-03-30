Заявивший о делах на окружение Порошенко прокурор ждет ареста

Украинский прокурор Константин Кулик, рассказавший о делах в отношении соратников Петра Порошенко, опасается ареста, передает УНИАН.

Он рассказал, что была команда из администрации президента возбудить дело и арестовать его.

По мнению Кулика, власти пока не знают, как это сделать.

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«Но я знаю точно, что стоит команда меня арестовать, просто ищут способ. Дана команда по линии ГБР, НАБУ и Матиос, вместе с военной контрразведкой, этим занимается. Сижу и жду, кто из них первый придет, и с чем», — рассказал он.

Ранее генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко, по итогам которого вынесены официальные подозрения ближайшему окружению украинского президента Петра Порошенко.