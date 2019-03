Эксперт назвал причину ошибки ЦРУ в призыве русскоговорящих на службу

Политический аналитик Владимир Соловейчик назвал причину ошибки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в призывающей на службу русскоговорящих рекламе, передает ФАН.

По его словам, в деятельности ЦРУ «все мельчает».

«Даже своим родным английским языком, похоже, владеют не вполне. Конечно, смешная словесная ошибка — мелочь, но мелочь показательная. Серьезное силовое ведомство с репутацией и бюджетом выставлено, что называется, «курам на смех» по вине собственных сотрудников», — заявил Соловейчик.

Он отметил, что если над разведкой смеются вместо того, чтобы уважать, то это значит падение престижа страны. По его мнению, это на хорошо для России.

Ранее в социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере.

На билборде, который появился на одной из станций метро, написана фраза «Ваше владение иностранным языками are vitally important to our national security». Дословно она переводится как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».