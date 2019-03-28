США намерены объявить новые меры НАТО против России

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сможем объявить о новой серии мер, чтобы дать отпор действиям России в Крыму», — сказал Помпео.

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По его словам, США делают не достаточно по ситуации вокруг Крыма.

Он также добавил, что Вашингтон намерен «исправить» ситуацию вокруг полуострова.

Ранее в МИД России заявили, что США не дают другим странам «фиксировать реальность» в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран результатов плебисцита не признают.