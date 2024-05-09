Путин заявил о необходимости минимизировать боевые потери

Президент России Владимир Путин заявил о важности решения боевых задач с минимальными потерями. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с военнослужащими, которая прошла после инаугурации 7 мая, Путин заявил о важности подобных мероприятий, поскольку на них можно откровенно поговорить с участниками боевых действий.

Лидер страны отметил, что хочет знать правду о ситуации на фронте и мерах, которые нужно принять для победы.

«Чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач», — сказал президент.

До этого Путин подчеркнул, что не сомневается в победе России в специальной военной операции. По словам главы государства, ключевым условием победы является мужество и героизм российских бойцов.

Во время своего выступления на параде Победы в Москве Путин также заявил, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, потому что она мешает их колониальной политике.

Ранее Путин пообещал избегать глобального конфликта.