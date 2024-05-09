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Министр экономического сотрудничества Германии прибыла на Украину с необъявленным визитом

NTV: министр экономического сотрудничества ФРГ Шульце посетила Украину

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Fabrizio Bensch/Reuters

Руководитель Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце прибыла на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает телеканал NTV.

В публикации отмечается, что в Киеве 9 мая состоятся переговоры. В рамках встречи будут обсуждаться расширение с помощью ФРГ украинской энергосистемы, а также подготовка квалифицированных рабочих.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла на Украину в рамках рабочей поездки.

Он подчеркнул, что парламент регионального содружества находится «на передовой» в вопросе поддержки Украины. Более того, ЕП первым из институтов Европейского союза (ЕС) выступил за предоставление Украине статуса кандидата на принятие в объединение.

В конце апреля 2024 года генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Киев, о его визите заранее не объявлялось.

Накануне в Киев прибыла двухпартийная делегация конгресса США. На поезде приехали члены палаты представителей Томас Кейн, Билл Китинг, Мадлен Дин и Натаниэль Моран.

Ранее в Польше предложили заминировать границу с Россией и Белоруссией.

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