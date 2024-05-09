Рахмон предложил Путину обсудить тему мигрантов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил российскому коллеге Владимиру Путину обсудить тему трудовых мигрантов.

Рахмон подчеркнул, что это является очень щепетильным вопросом для таджикской стороны.

Сообщалось, что Путин провел встречу с Рахмоном в Кремле.

Президент России заявил, что работа спецслужб России и Таджикистана по реагированию на террористические угрозы налажена.

В ходе переговоров с президентом Таджикистана в Кремле Путин поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в «Крокус Сити Холле».

До этого Рахмон заявил, что победа над фашизмом была достигнута в результате героизма представителей народов всех советских республик. Он подчеркнул, что уроки Второй мировой войны убеждают человечество в том, что мир и спокойствие, жизнь без войны — величайшее благо для каждого человека.

Ранее президент Таджикистана выступил с советом по воспитанию детей.