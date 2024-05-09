Мальчик из Уфы потерял память и поседел после того, как обратился в больницу с занозой

Жительница Уфы планирует подать в суд на больницу из-за того, что ее 12-летний сын стал инвалидом. Об этом сообщает kp.ru.

Мальчик отдыхал у бабушки в Оренбургской области, когда случайно наступил на доску с гвоздем. Родственница обработала рану внуку, но не обратилась в больницу, так как травма не казалась серьезной.

Спустя неделю нога продолжала болеть, поэтому мальчик отправился в одну из больниц области. Врачи сделали все необходимые манипуляции, но школьник все равно не мог передвигаться. После этого ребенок отправился в Уфу.

Позже выяснилось, что врачи не достали занозу, которая попала в клиновидную кость на стопе. Последующие две операции не смогли помочь мальчику, и нога начала гноиться. Медики поставили диагноз хронический остеомиелит, который вызывает разрушение кости.

Вместе с сыном мать отправилась в Москву, где занозу извлекли и выявили кокковую инфекцию. Специалисты провели несколько операций и планируют установить искусственную кость.

«Поставить имплант сейчас они не могут, так как нога еще растет. И его тоже надо в два этапа ставить. Проще говоря, до конца еще далеко», – поделилась мать ребенка.

Женщина планирует обратиться в суд, так как уверена, что врачи из Уфы не извлекли занозу вовремя и это привело к развитию остеомиелита.

На данный момент мальчик передвигается на коляске и обучается дома. Такая ситуация тяготит ребенка.

«Если я ему предлагаю выйти на улицу – стесняется. Говорит, мол, как на меня будут одноклассники смотреть? Но я говорю, что все это временно. Ведь когда-то же это все закончится», – рассказала мать.

По словам женщины, она обратилась к психиатру. Специалист сообщил ей о развитии амнезии у школьника на фоне многочисленных наркозов. Теперь он не запоминает то, что только что было сказано. Помимо этого, ребенок поседел.

В минздраве региона заявили, что школьнику оказали помощь «своевременно и в полном объеме».

Ранее мужчина четыре дня ходил с занозой в руке и лишился пальца.