Президент Таджикистана выступил против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что его страна выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Его слова в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле передает РИА Новости.

Рахмон отметил, что двусторонние отношения Таджикистана и РФ идут по нарастающей в торгово-экономическом сотрудничестве и в гуманитарной сфере.

«Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова, неоднократно я заявлял о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — подчеркнул глава Таджикистана.

Он добавил, что с терроризмом необходимо бороться сообща «везде и всюду».

3 мая Путин и Рахмон во время телефонного разговора обсудили попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов.

30 апреля министры иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин обсудили недопуск таджикских граждан в РФ. При этом в Москве и Душанбе опубликовали разные трактовки разговора дипломатов. Российский МИД сообщил, что таджикистанским партнерам даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. Таджикистан же заявил о «негативном отношении к их гражданам и повсеместном нарушении их прав и свобод». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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