Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве начались переговоры Путина и кубинского президента Бермудеса

Путин начал переговоры с президентом Кубы Бермудесом в Кремле

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес проводят двусторонние переговоры в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встречи главы государств намерены обсудить весь комплекс многоплановых отношений Москвы и Гаваны. В том числе речь идет о дипломатическом и экономическом сотрудничестве.

Утром 9 мая Путин и Бермудес приняли участие в военном параде в честь Дня Победы, который состоялся на Красной площади в Москве. Также на мероприятии присутствовали президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Лаоса и ряда других стран.

Накануне кубинский лидер впервые лично принял участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшемся в столице РФ. Глава государства присутствовал на заседании как представитель страны — наблюдателя при организации.

В тот же день президент Кубы провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Перед началом переговоров российский политик заявил, что рад снова видеть Бермудеса в Москве.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетил Кубу с первым рабочим визитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами