В Москве начались переговоры Путина и кубинского президента Бермудеса

Президент РФ Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес проводят двусторонние переговоры в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встречи главы государств намерены обсудить весь комплекс многоплановых отношений Москвы и Гаваны. В том числе речь идет о дипломатическом и экономическом сотрудничестве.

Утром 9 мая Путин и Бермудес приняли участие в военном параде в честь Дня Победы, который состоялся на Красной площади в Москве. Также на мероприятии присутствовали президенты Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Лаоса и ряда других стран.

Накануне кубинский лидер впервые лично принял участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшемся в столице РФ. Глава государства присутствовал на заседании как представитель страны — наблюдателя при организации.

В тот же день президент Кубы провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Перед началом переговоров российский политик заявил, что рад снова видеть Бермудеса в Москве.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетил Кубу с первым рабочим визитом.