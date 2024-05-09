Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран решил не импортировать пшеницу до следующего года

Иран ожидает самообеспеченности пшеницей и откажется от импорта до 2025 года

close
100%
Shutterstock/Lukas Bischoff Photograph

Иран до марта 2025 года не будет импортировать пшеницу благодаря достаточному внутреннему производству. Об этом агентству Reuters заявил замминистра сельхозпродукции Ирана Алиреза Мохаджер.

«С марта 2023 года по март 2024 года внутреннее производство пшеницы составило 10,5 млн тонн, при этом нам пришлось импортировать лишь 1 млн тонн. Мы ожидаем полного самообеспечения в текущем году», — сказал он.

Объемы собственного производства пшеницы в Иране сильно зависят от количества осадков и сильно варьируются из года в год. Порой страна полностью покрывала внутренний спрос, а в засушливые периоды импорт достигал рекордных 7 млн тонн.

Так, с марта 2021 по март 2022 года из-за неурожая Иран был вынужден закупить за рубежом 7 млн тонн пшеницы при внутреннем производстве всего 4,5 млн тонн. Ситуация улучшилась в 2022/23 сельхозгоду — импорт составил 3 млн тонн на фоне роста сборов до 7,5 млн тонн, привел данные Мохаджер.

До этого в России установили квоты на вывоз удобрений на лето-осень.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт сахара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами