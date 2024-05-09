Иран решил не импортировать пшеницу до следующего года

Иран до марта 2025 года не будет импортировать пшеницу благодаря достаточному внутреннему производству. Об этом агентству Reuters заявил замминистра сельхозпродукции Ирана Алиреза Мохаджер.

«С марта 2023 года по март 2024 года внутреннее производство пшеницы составило 10,5 млн тонн, при этом нам пришлось импортировать лишь 1 млн тонн. Мы ожидаем полного самообеспечения в текущем году», — сказал он.

Объемы собственного производства пшеницы в Иране сильно зависят от количества осадков и сильно варьируются из года в год. Порой страна полностью покрывала внутренний спрос, а в засушливые периоды импорт достигал рекордных 7 млн тонн.

Так, с марта 2021 по март 2022 года из-за неурожая Иран был вынужден закупить за рубежом 7 млн тонн пшеницы при внутреннем производстве всего 4,5 млн тонн. Ситуация улучшилась в 2022/23 сельхозгоду — импорт составил 3 млн тонн на фоне роста сборов до 7,5 млн тонн, привел данные Мохаджер.

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