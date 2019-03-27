В США назвали выделенную для смены власти в Венесуэле сумму

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, сколько администрация страны готова потратить на смену власти в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «бюджетный законопроект» запрашивает у конгресса сумму в размере $500 млн «для поддержки демократической трансформации в Венесуэле».

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Он также добавил, что главная цель США — это борьба с «пагубным влиянием» России.

Ранее сообщалось, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова американских чиновников о вмешательстве российской стороны во внутренние дела Венесуэлы.