Washington Post объяснила, почему потепления между США и Россией не будет

Несмотря на то, что после итогов «российского дела» и в Москве, и в Вашингтоне появились люди, которые захотели более теплых двусторонних отношений, этого не произойдет, пишет в колонке The Washington Post профессор в университете Тафтса Дэниел Дрезнер.

Автор подчеркивает, что даже при отсутствии сговора президента США Дональда Трампа с представителями России во время предвыборной кампании 2016 года, в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера остаются важные детали, которые постоянно будут стоять на пути возобновления дружественных связей между Россией и Соединенными Штатами.

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В частности, генпрокурор США Уильям Барр подтвердил, что российское «Агентство интернет-исследований» проводило кампанию по дезинформации в социальных сетях на территории США с целью посеять рознь и в конечном итоге повлиять на президентские выборы. По итогам расследования в США следствие также пришло к выводу, что российские хакеры успешно взломали компьютерные сети демократов и опубликовали украденную информацию открыто, в том числе с помощью WikiLeaks.

Даже если Трампа оправдали от сговора с другим государством, то Россия не очищена от обвинений в попытках повлиять на выборы, подводит обозреватель. Поэтому любая попытка Трампа улучшить отношения с Москвой будет неизменно приводить к вопросам о том, какие меры примет президент США ради исключения подобной ситуации в 2020 году.

Профессор университета Тафтса рассказывает о наблюдениях после недели, проведенной России. По его словам, состояние американо-российских отношений можно описать с помощью пяти стадий горя Элизабет Кюблер-Росс. По его словам, в этом году и американские, и российские чиновники находятся на стадии депрессии, либо близки к последней стадии принятия горя.

Москва и Вашингтон обоюдно осуждают друг друга, но лишь формально. Трамп может подумать, что итоги расследования Мюллера высвобождают ему руки, однако он в скором времени поймет, что в России ничего не изменилось, заключает Дрезнер.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.