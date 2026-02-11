Размер шрифта
Политика

США стягивают военные силы к Ирану

Бессент: США направляют к Ирану дополнительные военные силы
Rahmat Gul/AP

США стягивают к Ирану дополнительные военные силы. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Бессент отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что после американских ударов по ядерным объектам Ирана США могут заключить намного более выгодную сделку с Тегераном, решение по этому вопросу остается за иранскими властями.

Глава американского Минфина подчеркнул, что Иран якобы понимает только «грубую силу, будь то на финансовых рынках или в военной сфере».

11 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп намерен достичь соглашения с Ираном, которое гарантирует отсутствие у Тегерана ядерного оружия.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее Трамп предостерег верховного лидера Ирана.
 
