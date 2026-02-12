Размер шрифта
Общество

Автомобиль взорвался в столице Украины

В Киеве взорвался автомобиль
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Автомобиль взорвался в Киеве. Об этом сообщили в правоохранительных органах украинской столицы в Telegram-канале.

По информации полицейских, инцидент произошел в Голосеевском районе города. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы.

Информация о пострадавших устанавливается, отметили в ведомстве.

6 февраля сообщалось, что в центре Одессы рядом с жилым домом взорвался автомобиль военного. В результате происшествия не выжил 21-летний сержант-кинолог погранслужбы Руслан Каламбердиев, ему оторвало ногу.

Полиция Киева ранее сообщила, что в Оболонском районе украинской столицы взорвался внедорожник. В результате происшествия пострадал один человек. Позднее стало известно, что транспортное средство принадлежало украинскому военному. На место взрыва выехали наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее взрыв машины военного в Киеве назвали терактом.
 
