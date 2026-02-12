Цены на перелет в Париж возвращаются к уровню 2023 года

За последний год интерес к поездкам в Париж вырос более чем в два раза, а цены на перелет возвращаются к стоимости за 2023 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Купибилет.

В 2024 году спрос на перелеты в Париж снизился примерно на 15% по сравнению с 2023 годом. При этом средняя стоимость билета выросла почти на 38% и составила около 40 тысяч рублей за перелет в обе стороны, против 29 тысяч рублей в 2023 году. Однако уже в 2025 году ситуация заметно изменилась: интерес к направлению вырос более чем в два раза год к году (+108%), а средняя цена билета, наоборот, снизилась на 13% — упав до 35 тысяч рублей за перелет в обе стороны на человека.

На 2026 год, по данным на текущий момент, спрос на перелеты в Париж сохраняется. При этом средняя стоимость билета уже опустилась до 29 тысяч рублей за перелет в обе стороны — это почти на 18% дешевле, чем годом ранее, и сопоставимо с уровнем цен 2023 года.

«Париж традиционно остается направлением мечты ко Дню всех влюбленных, но туристы все чаще подходят к планированию рационально. Мы видим, что снижение цен напрямую стимулирует спрос: как только перелеты становятся доступнее, интерес к направлению резко растет. Однако тем, кто планирует романтическую поездку, мы советуем присмотреться к билетам заранее — сейчас цены выглядят особенно привлекательными и могут стать выгодной альтернативой более массовым направлениям», — рассказывает пресс-служба Купибилет.

Ранее россияне назвали самые переоцененные мировые достопримечательности.