Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Цены на перелет в Париж возвращаются к уровню 2023 года

Средняя цена на перелет в Париж опустилась до 29 тыс. рублей
Shutterstock

За последний год интерес к поездкам в Париж вырос более чем в два раза, а цены на перелет возвращаются к стоимости за 2023 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Купибилет.

В 2024 году спрос на перелеты в Париж снизился примерно на 15% по сравнению с 2023 годом. При этом средняя стоимость билета выросла почти на 38% и составила около 40 тысяч рублей за перелет в обе стороны, против 29 тысяч рублей в 2023 году. Однако уже в 2025 году ситуация заметно изменилась: интерес к направлению вырос более чем в два раза год к году (+108%), а средняя цена билета, наоборот, снизилась на 13% — упав до 35 тысяч рублей за перелет в обе стороны на человека.

На 2026 год, по данным на текущий момент, спрос на перелеты в Париж сохраняется. При этом средняя стоимость билета уже опустилась до 29 тысяч рублей за перелет в обе стороны — это почти на 18% дешевле, чем годом ранее, и сопоставимо с уровнем цен 2023 года.

«Париж традиционно остается направлением мечты ко Дню всех влюбленных, но туристы все чаще подходят к планированию рационально. Мы видим, что снижение цен напрямую стимулирует спрос: как только перелеты становятся доступнее, интерес к направлению резко растет. Однако тем, кто планирует романтическую поездку, мы советуем присмотреться к билетам заранее — сейчас цены выглядят особенно привлекательными и могут стать выгодной альтернативой более массовым направлениям», — рассказывает пресс-служба Купибилет.

Ранее россияне назвали самые переоцененные мировые достопримечательности.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!