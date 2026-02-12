ВСУ атаковали дронами Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных беспилотников, в регионе произошли перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, мощные взрывы произошли на окраине Брянска около полуночи, а в небе были видны яркие вспышки.

После произошедшего в домах несколько раз «моргнул» свет, а на ряде улиц полностью пропало электричество.

Также звуки пролета беспилотников были слышны в городах Дятьково, Фокино и Сельцо, говорится в публикации.

В министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 11 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. Пострадавших нет, но в Тарасовском районе в результате атаки повреждена опора линии электропередачи, из-за чего временно без электроснабжения остались три частных дома.

Ранее из-за атаки ВСУ десятки тысяч жителей Курска остались без света.