Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Бронированная скорая помощь спасла жизнь медикам при ударе дрона в ЛНР

Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в ЛНР
Павел Лисицын/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает правительство Луганской народной республики (ЛНР).

Украинский дрон атаковал скорую помощь, когда бригада возвращалась с вызова в городе Сватово. В результате удара были выбиты стекла автомобиля и ранены двое фельдшеров и водитель.

По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, полученные ранения не опасны для жизни. Она подчеркнула, что медики спаслись благодаря тому, что их автомобиль имел бронирование.

26 января стало известно, что украинские войска атаковали дроном-камикадзе машину скорой медицинской помощи в Климовском района Брянской области.

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль скорой помощи в Васильевке.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по скорой помощи в Херсонской области.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!