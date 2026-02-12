Бронированная скорая помощь спасла жизнь медикам при ударе дрона в ЛНР

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю скорой помощи. Об этом сообщает правительство Луганской народной республики (ЛНР).

Украинский дрон атаковал скорую помощь, когда бригада возвращалась с вызова в городе Сватово. В результате удара были выбиты стекла автомобиля и ранены двое фельдшеров и водитель.

По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, полученные ранения не опасны для жизни. Она подчеркнула, что медики спаслись благодаря тому, что их автомобиль имел бронирование.

26 января стало известно, что украинские войска атаковали дроном-камикадзе машину скорой медицинской помощи в Климовском района Брянской области.

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль скорой помощи в Васильевке.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по скорой помощи в Херсонской области.