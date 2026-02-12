Британские правоохранители рассматривают данные о скандальной связи брата Карла III

Полиция Великобритании обсуждает с прокуратурой расследование данных о связи брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает интернет-издание Independent.

В заявлении полиции долины Темзы говорится, что в рамках оценки сообщений о том, что Эндрю тайно пересылал Эпштейну британские правительственные документы, проведены переговоры со специальными прокурорами из Королевской прокурорской службы. Сейчас полиция выясняет, есть ли подозрения в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование. В заявлении подчеркивается, что оценка сведений о ненадлежащем поведении Эндрю на государственной службе должна проводиться с особой тщательностью.

11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила спецслужбы Великобритании в сокрытии данных о связи брата короля с Эпштейном.

Ранее король Карл III пообещал помочь полиции в расследовании связей его брата Эндрю с Эпштейном.