Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Британские правоохранители рассматривают данные о скандальной связи брата Карла III

Полиция и прокуратура Британии обсуждают связи бывшего принца Эндрю с Эпштейном
Pool/Global Look Press

Полиция Великобритании обсуждает с прокуратурой расследование данных о связи брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает интернет-издание Independent.

В заявлении полиции долины Темзы говорится, что в рамках оценки сообщений о том, что Эндрю тайно пересылал Эпштейну британские правительственные документы, проведены переговоры со специальными прокурорами из Королевской прокурорской службы. Сейчас полиция выясняет, есть ли подозрения в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование. В заявлении подчеркивается, что оценка сведений о ненадлежащем поведении Эндрю на государственной службе должна проводиться с особой тщательностью.

11 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила спецслужбы Великобритании в сокрытии данных о связи брата короля с Эпштейном.

Ранее король Карл III пообещал помочь полиции в расследовании связей его брата Эндрю с Эпштейном.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!