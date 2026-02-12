Россиянам объяснили, как будет работать закон о защите русского языка с марта

Адвокат Ковалевская: за вывески на английском языке с 1 марта будут штрафовать

С 1 марта 2026 года вывески, указатели и таблички для клиентов должны быть на русском языке. Государство ограничивает иностранные слова в публичном пространстве (в торговле, услугах и вообще там, где потребитель видит информацию), напомнила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Яна Ковалевская.

По ее словам, иностранный язык не запрещен, но теперь это только дубль. Смысл должен совпадать один в один, а оформление быть равнозначным. Русский текст нельзя прятать или делать мельче.

«Есть исключения — фирменные наименования компаний и зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания. То есть бренд типа Nike можно оставить, если это именно товарный знак и вы его правообладатель или законный пользователь (франшиза, лицензия и тому подобное). Фирменное наименование на иностранном языке может использовать только сама организация-владелец, «передать» его нельзя», — предупредила адвокат.

Если хочется сохранить англоязычное слово на вывеске без перевода, по сути остается один рабочий путь — зарегистрировать товарный знак.

«Но это небыстрая процедура. По нормативам она занимает 18 месяцев и 2 недели, на практике часто около года. У самозанятых права на регистрацию нет, только ИП и юрлица», — отметила Ковалевская.

Отдельно адвокат отметила ситуацию с застройщиками. С 1 марта 2026 года названия жилых комплексов в рекламе долевого строительства должны быть только кириллицей, без латиницы и без дубля. Исключение — ЖК, введенные в эксплуатацию до этой даты.

«Что делать, чтобы не нарушить закон? Быстро пройтись по вывескам, сайту, приложению, макетам, понять, где иностранные слова не прикрыты товарным знаком, и выбрать вариант — перевод + корректный дубль или регистрация знака. Застройщикам необходимо заранее пересмотреть нейминг строящихся объектов и рекламу», — посоветовала она.

Следить за исполнением закона будет Роспотребнадзор — по праву потребителя на информацию. Сейчас по ч. 1 ст. 14.8 КоАП предусмотрены следующие штрафы: для ИП 500–1000 рублей, юрлиц — 5000–10 000 рублей. Обсуждают, что позже может появиться отдельная статья с более крупными штрафами. «Муниципалитеты будут смотреть фасады и выдачу согласований. После 1 марта при несоответствии предприниматель получит отказ на новую конструкцию, изменение фасада. К ситуации с застройщиками подключится УФАС и министерство строительства. За нарушения в рекламе будет штраф от 100 до 500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ)», — резюмировала Ковалевская.

Ранее россиянам напомнили об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков с марта.