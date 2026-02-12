Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Названа идеальная поза для сна с точки зрения физиологии

Врач Новиков: положение на левом боку является самым физиологичным для сна
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Оптимальной позой для сна с точки зрения физиологии считается положение на боку — особенно на левом. Эта позиция способствует естественному выравниванию позвоночника, снижает нагрузку на сердце и улучшает работу пищеварительной системы, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Во время сна на левом боку желудок и поджелудочная железа располагаются ниже пищевода, что уменьшает риск гастроэзофагеального рефлюкса. Кроме того, активизируется лимфодренаж через грудной проток, расположенный слева, что поддерживает детоксикацию организма», — заметил доктор.

Неправильный выбор позы во время сна может привести к серьезным последствиям: хроническим болям в шее и спине, ухудшению дыхания, усугублению синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), повышению внутрибрюшного давления и даже нарушению кровообращения. Например, сон на животе вызывает чрезмерное разгибание шейного отдела позвоночника, что провоцирует головные боли и онемение рук.

«Различия в пользе поз зависят от пола и возраста. Беременным женщинам настоятельно рекомендуется спать на левом боку — это улучшает маточно-плацентарный кровоток. У пожилых людей с остеохондрозом или артритом предпочтительны позы, минимизирующие давление на суставы — чаще это положение на боку с согнутыми коленями и подушкой между ногами. Мужчинам с проблемами простаты также полезен сон на боку, снижающий давление на тазовое дно», — рассказал доктор.

Сон на спине полезен при отсутствии проблем с дыханием: он обеспечивает нейтральное положение позвоночника и снижает нагрузку на суставы. Однако он противопоказан при СОАС, склонности к храпу, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и в третьем триместре беременности.

«В конечном счете, важнее всего — баланс между комфортом и анатомической целесообразностью. Если человек высыпается, не испытывает болей и дышит свободно — его поза оптимальна для него. Однако при наличии хронических заболеваний или жалоб на качество сна следует корректировать положение тела, используя подушки и ортопедические матрасы», — заключил врач.

Ранее россиянам предложили есть апельсин под горячим душем для борьбы со стрессом.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!