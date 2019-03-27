Против Бойко и Медведчука возбудят уголовное дело за визит в Москву

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в отношении украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука будет возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения границы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Луценко сделал на заседании кабинета министров. По его словам, дело будет зарегистрировано в среду, 27 марта.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании кабмина также выразил недовольство, что политики смогли пересечь границу несмотря на отсутствие авиасообщения между Киевом и Москвой.

Ранее кандидат в президенты Украины и депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что визит Медведчука и Бойко в Россию был согласован с украинским президентом Петром Порошенко.