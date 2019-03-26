Путин и Лукашенко созвонились

Российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону отношения двух стран, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин и Лукашенко поговорили о развитии сотрудничества в рамках Союзного государства.

Также была она затронули тематику интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза, добавили в пресс-службе.

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Ранее Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи.

Также Лукашенко пообещал россиянам качественную водку и закуску.